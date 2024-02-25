مواجهة التحطيب بتوزيع الغراس مجاناً.. “الزراعة” والفعاليات المحلية في السويداء تدعم حملات التشجير

السويداء- ضياء الصفدي:

تسعى الفعاليات المجتمعية في السويداء، وبهدف ترقيع المواقع الحراجية التي تعرضت للتعديات الجائرة، إلى إعادة تشجيرها مع مديرية زراعة السويداء لإعادة الحياة والغطاء الأخضر للمحافظة.

وأكد عدد من الأهالي على ضرورة تفعيل المبادرات الأهلية والعمل على حماية وحراسة ما تبقى من الحراج والأشجار في المحافظة، مطالبين بتوزيع الأشجار لزراعتها في الحدائق المنزلية وعلى الأرصفة أمام المنازل بغرض حمايتها والاعتناء بها.

وضمن خطتها لتشجير الأحراج ومعالجة ظاهرة التحطيب، تسعى دائرة الحراج في السويداء لتزويد المواطنين بالغراس مجاناً.

وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس أنس أبو فخر أن إجمالي عدد الغراس الموزعة خلال الحملة التي أطلقتها الدائرة لتوزيع الغراس على الأسر ، وصل إلى أكثر من 57 ألف غرسة حراجية متنوعة، تم توفيرها بشكل مجاني للأسر الراغبة بتشجير حدائقها المنزلية أو أي أرض تابعة لها، وذلك بموجب البطاقة الأسرية مباشرة عن طريق مشتلي “نمرة والعين” الحراجيين أو عبر التنسيق مع الوحدات الإدارية.

ولفت أبو فخر إلى أن هذه الغراس تضاف إلى أكثر من 19 ألف غرسة جرى توزيعها مجاناً لتلبية احتياجات الدوائر الرسمية وخطة التحريج وعيد الشجرة، إضافة لبيع 3490 غرسة وفق الأسعار المعتمدة حسب الصنف.

واستفادت نحو 11400 أسرة في السويداء من حملة خمس غراس حراجية مجانية للموسم الحالي، وذلك ضمن حملات التشجير الأسرية التي أطلقتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وتسعى الفرق التطوعية بشكل مستمر لزراعة الأشجار ونشر ثقافة الزراعة مقابل التحطيب الجائر وقطع الأشجار، وخاصة في منطقة سد الروم وحرشي قنوات والكفر بعد أن باتت المنطقة المحيطة بهم قاحلة، إذ نشر متطوعون من أبناء المحافظة في وقت سابق دعوات للأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في إعادة الحياة إلى المنطقة المحيطة بأحد أهم السدود، والتي جار عليها الحطّابون وجعلوها قاحلة وشهدت مشاركة واسعة، وحملة تبرعات من العشرات، للمساهمة في حملات التشجير، وشهدت المحافظة عدة حوادث مؤخراً بين لجان أهلية تحمي الأحراش وحطابين أدت إلى إصابات.