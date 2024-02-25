تسرب نفطي غرب ميناء بانياس ومركز مكافحة التلوث يتخذ إجراءاته

طرطوس – رفاه نيوف:

أكد رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة لـ”تشرين” أنه تم رصد عدة بقع نفطية في البحر غرب ميناء بانياس، ومباشرة قامت المديرية العامة للموانئ مركز مكافحة التلوث وميناء بانياس بحضور مدير البيئة في طرطوس ومجلس مدينة بانياس بنشر أنابيب ماصة للتلوث النفطي، واستخدام مواد مبددة، تم وضعها في خط الصرف الصحي، ريثما تتم معالجة التسرب الحاصل غرب ميناء بانياس .

وحتى الآن لم يتم الكشف عن مصدر التلوث النفطي، علماً أن المنطقة قد تعرضت سابقاً لتلوث نفطي ناتج عن تسرب من أحد خزانات الفيول في محطة التوليد.