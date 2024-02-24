الجو بين الصحو والغائم جزئيّاً

تشرين:

يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والقلمون والمناطق الشرقية وبارداً ليلاً خاصة في المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة تميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية بينما تكون شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر فيكون خفيف ارتفاع الموج.