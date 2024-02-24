تسارع في إجراءات مشروع  المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في عين الكروم 

حماة- محمد فرحة:

أثارت “تشرين” مطلع العام قضية المنطقة الصناعية المتخصصة في للصناعات الزراعية في منطقة سهل الغاب “عين الكروم “، ومن يومها بدأت تتسارع الإجراءات القانونية كل في مجاله، وهذا مؤشر كبير وجيد، يؤكد مدى الجدية والإصرار من دون تلكؤ بهدف الوصول إلى المبتغى والمراد المطلوب، ألا وهو المنطقة الصناعية المتخصصة في المنتج الزراعي.

جديد اليوم هو الكتاب الصادر من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف برقم / ١٢٥٨ / ص تاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ والمرسل إلى محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وفيه جاء : إشارة إلى كتاب مديرية الخدمات الفنية في حماة رقم / ٥٦٩ / ص تاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣ والمتعلق بالبرنامج التخطيطي لمشروع المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية التخصصية في الصناعات الزراعية في بلدة عين الكروم، وإلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم / ٤٢٩ تاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠١٤ وتعديلاته والمتضمن موافقتنا على المخطط التنظيمي لمشروع المخطط المذكور ، وقد احتفظنا بنسخة عن كل من البرنامج والمخطط وكذلك المحضر، يرجى الاطلاع وتوجيه ما يلزم لاستكمال إجراءات إصداره وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٥ / لعام ١٩٨٢ وتعديلاته.

وعما سبق أوضح محافظ حماة أنه قام بتوجيه مديرية الخدمات الفنية من أجل الاطلاع وإجراء اللازم أصولاً وفق مضمونة وبالسرعة الكلية بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٤.

نستنتج من ذلك كله التجاوب السريع والمتابعة الدقيقة كل في مجاله، والمطلوب الآن إنجاز البنية التحتية بعد تهيئة وإعداد المخططات التنظيمية لموقع المشروع، ما يشي بأننا قطعنا شوطاً جيداً في الشقّ المتعلق بالأمور الإدارية، التي عادة ما تسبق تنفيذ أي مشروع ، وبالتالي ستقوم مديرية الخدمات الفنية في حماة بما هو مطلوب منها في أسرع وقت ممكن.