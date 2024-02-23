طول أصابع اليدين يدل على خصائص صاحبها  النفسية والجسدية

تشرين:

يعتقد بعض العلماء أنّ أيدينا يمكن أن تخبرنا كثيراً عن أنفسنا، حيث ربط الباحثون بين طول الأصابع وبين شخصية صاحبها وخصائصه النفسية والجسدية.

وقد يبدو الفرق بين طول أصابعك أمراً عشوائياً إلى حد ما، لكن العلماء يعتقدون أنه يمكن أن يكون مؤشراً على كيفية تطورك في الرحم، لذلك قاموا بدراسة ما يسمى بنسبة 2D:4D وهي النسبة بين إصبع السبابة والبنصر.

وفي بحث جديد أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال الدكتور وعالم الرياضيات بن سيربيل من جامعة نيو إنجلاند: إن نسبة 2D:4D مرتبطة بمستويات هرمون الأم، وهي تنشأ في الرحم في وقت مبكر من نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتتأثر بالتعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة.

وأوضح الدكتور سيربيل، أنه نظراً لأن هرمون “التستوستيرون” هو هرمون أندروجيني، مما يعني أنه يضفي ما يعدّه الكثيرون سمات ذكورية، فإن النساء عادة ما يكون لديهن نسبة 2D:4D أعلى من الرجال، مبيناً أن “هرمون التستوستيرون” قبل الولادة يرتبط بحساسية التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة.

وبسبب ارتباط هذه النسبة بالهرمون الجنسي الذكري، غالباً ما يركز الباحثون على السمات التي يعتقد أنها مرتبطة بحساسية التستوستيرون.

اذاً ماذا يقول طول أصابعك عنك حسب العلم؟

إذا كان إصبع البنصر أطول بكثير من إصبع السبابة، فهذا يعني أن نسبة 2D:4D لديك منخفضة.

وفي بحث الدكتور سيربيل، حدد النسبة المنخفضة كعلامة محتملة على النجاح بين الرياضيين والجراحين والصحافيين والسياسيين، وكان السبب هو أن استجابة هرمون التستوستيرون مرتبطة بالقدرة على تلقي المعلومات ومعالجتها.

من ناحية أخرى، قد يكون لديك إصبع السبابة أطول من إصبع البنصر، وبالإضافة إلى ارتباطها بعكس جميع السمات ذات النسبة المنخفضة، فقد بحثت بعض الدراسات على وجه التحديد في هذه السمة.

ويعتقد أن ارتفاع نسبة 2D:4D هو علامة على انخفاض هرمون التستوستيرون ومستويات أعلى من التعرض لهرمون الأستروجين أثناء وجوده في الرحم. وتشير الدراسات إلى أن النسبة العالية ترتبط بمستويات أعلى من الألم في المواقف المختلفة.

من جانبهم ، قال باحثون من مركز أبحاث تشارلز لو موين في كيبيك: إنّ الأشخاص الذين لديهم إصبع البنصر أطول من السبابة هم أكثر عرضة لـ”الميول السيكوباتية”، مضيفين : إن نتائج أبحاثهم تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون له “جذراً بيولوجياً”،كما أكدوا وجود صلة واضحة بين وجود الاضطراب النفسي وطول أصبع البنصر أكثر من بالسبابة، لافتين إلى أن الدراسات السابقة أظهرت أن طول الإصبع يتأثر بكمية هرمون التستوستيرون والأستروجين التي يتعرض لها الجنين في الرحم.

كيف يمكنك قياس نسبة 2D:4D لديك؟

لقياس إصبعك قم بتصويبه وانظر إلى راحة يدك. من المحتمل أن تكون هناك تجاعيد في قاعدة إصبعي السبابة والبنصر، ومن المرجح أن يحتوي إصبع السبابة على تجعد واحد، أما إصبع البنصر فهو عبارة عن شريط من التجاعيد.

حدد التجعيد الأقرب إلى راحة اليد واختر نقطة على التجعد في منتصف الطريق عبر قاعدة الإصبع. ضع علامة عليها بالقلم، قم بقياسه من العلامة إلى طرف الإصبع.