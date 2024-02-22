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مباحثات سورية ـ عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي

تشرين:

تناول لقاء وزير الاقتصاد العُماني الدكتور سعيد بن محمد الصقري مع الدكتور إدريس ميا سفير سورية لدى سلطنة عُمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي.
وركز اللقاء على التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السورية العُمانية المشتركة في دورتها السابعة، وذلك في إطار مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، وللتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم المصالح المشتركة.
وكانت اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية العمانية المشتركة، والتي أقيمت العام الماضي شهدت التوقيع على 3 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجال الإعلام بين البلدين.
حضر اللقاء الوزير المستشار فتوح قدسية وعماد العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد العُمانية.

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