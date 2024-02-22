بتنسيق من وزارة الشؤون الاجتماعية …توحيد جهود العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك

دمشق- زهير المحمد:

عقد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً تحضيرياً حول النشاط الخيري خلال شهر رمضان وتنسيق الجهود عبر حملة أطلق عليها “رمضان .. تشارك بالخير”.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد ورشات عمل حوارية تضم وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، الأوقاف، الإدارة المحلية، واتحادات غرف التجارة والصناعة بالتشاركية مع المنظمات غير الحكومية الراغبة بأن تكون جزءاً من هذا المشروع لطرح الأفكار والمقترحات لآلية العمل، وسيتم بناء خطة الاستجابة خلال الشهر الفضيل وفق مخرجات هذه الورشات ونتائجها.

وذلك بهدف تأمين الدعم العيني واللوجستي للمطابخ، السلات الغذائية والوجبات وتأمين النواقص بشكل تشاركي بين المنظمات والمديريات المعنية وغرف التجارة والصناعة، إضافة للمشاركة في الأنشطة والتشبيك بين المنظمات غير الحكومية لتغطية الاحتياج بالشكل الأمثل على مستوى كل محافظة.