وزير المالية يبحث مع وفد برلماني ليبي أهمية الحفاظ على الشركات الليبية – السورية المشتركة وإعادة تفعيلها وتقويتها لمصلحة البلدين

تشرين – ماجد مخيبر:

بحث وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال لقائه اليوم وفداً برلمانياً ليبياً برئاسة يوسف إبراهيم العقوري رئيس لجنة الخارجية للبرلمان الليبي والوفد المرافق سبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير المالية عمق العلاقات بين سورية وليبيا وضرورة تعزيزها في المجالات الاقتصادية والمالية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات والوزارات في كلا البلدين، وشدد وزير المالية على أهمية التعاون المالي والاقتصادي مع ليبيا وأهمية الحفاظ على الشركات الليبية – السورية المشتركة وإعادة تفعيلها وتقويتها لمصلحة البلدين الشقيقين.

بدوره تحدث العقوري عن الجهود المبذولة على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات التنمية والتعافي في سورية، وأعرب عن حرصه على توطيد علاقات التعاون والعمل بين البلدين، مؤكداً استعداد ليبيا لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لسورية.

وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات وتعزيز التبادل التجاري لما فيه مصلحة البلدين، واستمرار التنسيق لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ومجالس الأعمال وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.