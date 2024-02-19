نهر الساروت يفيض عن مجراه ويغمر الأراضي الزراعية في حماة

حماة- محمد فرحة:

غمرت كميات الهطولات المطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مساحات واسعة وكبيرة من الأراضي الزراعية على مجرى نهر الساروت، في حماة، حيث خرج للمرة الثانية خلال هذا الشهر عن سكة مجراه، وفاض على ضفتيه ليغمر مساحات من محصول القمح بالقرب من بلدة جرجرة.

وفي قراءة متأنية للنشرة المطرية التي زودنا بها مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير، توضح أن كمية المطر التي هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عدا هذا النهار بلغت /١٠٣/ ملم في وادي العيون و/١٠٦/ في ناحية عين حلاقيم، و/٨٠/ملم في قرية الصرافة، خمسة كيلو مترات على طريق مصياف- وادي العيون، في حين بلغت في مدينة مصياف /٨٠/ ملم.. وقد بلغ مجموع الهطولات بها خلال هذا الموسم /١٥٤٩/ وفي عين حلاقيم أيضاً حتى الآن /١٥٩٣/ ومعدلها السنوي ١٥٥٥ ملم، ووادي العيون /١٥٣٨/ .

وفي المناطق الشرقية تشكل الهطولات المطرية عامل تفاؤل وتبشر بالخير من خلال رفع مناسيب آبار المياه التي ضربها الجفاف خلال السنوات الثلاث الماضية، يضاف إلى ذلك تواجد الربيع والكلأ للقطعان هناك ما يفرح ويسعد المربين.