فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية يشارك طلاب حاضنة (نمو) تأسيس وترخيص شركاتهم الناشئة

يشارك فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية طلاب حاضنة “نمو” التقنية والبالغ عددهم 22 طالباً في إجراءات تأسيس وترخيص الشركات الناشئة محدودة المسؤولية، ومساعدتهم على وضع النظام الأساسي لشركاتهم المستقبلية الخاصة.

وأشارت الأمانة في صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن فريق الأمانة القانوني يحرص من خلال زياراته المتكررة للحاضنة على مساعدة أصحاب المشاريع وتوجيههم في مجال التأسيس والترخيص ومواءمة مشاريعهم ضمن البنية التحتية التقنية والخدمية في سورية.

ويقوم الفريق أيضاً بمساعدة أصحاب المشاريع على وضع هيكلية إدارية للعمل بما يتناسب مع غايات وأهداف الشركة قيد الترخيص التي تحرص الحاضنة على أن تكون معتمدة على الموارد والكفاءات الوطنية.

وتعد الاستشارة القانونية جزءاً من عملية الاحتضان التي توفرها الحاضنة للطلاب أصحاب المشاريع الريادية، إلى جانب المشورة المالية والتدريبات الدورية وتبادل الخبرات مع الجهات والشركاء والمُهتمين لرفع جودة المشاريع وتطوير عملها، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب الجامعي كأسلوب عمل وتفكير لتطوير مشاريعهم، بحيث تصبح شركات فاعلة تؤمن لهم مصدر دخل دائم.