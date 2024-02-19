مشاركة خارجية مثمرة لنادي الثورة السلّوي للسيدات

دمشق- هيفاء الإبراهيم:

أثمرت مشاركة فريق سيدات نادي الثورة بكرة السلة بحصوله على المركز الثاني في البطولة العربية للأندية للسيدات التي اختتمت منافساتها مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة بمشاركة كل من فرق الكويت والسعودية والعراق والشارقة والفحيص الأردني والثورة السوري في البطولة.

وحسب رأي الخبير السلوي الوطني هلال الدجاني فإن هذه النتيجة المرضية لفريق سيدات نادي الثورة كانت متوقعة بحلوله وصيفاً لهذه البطولة لكونه فريقاً مجتهداً ويمتلك باقة من اللاعبات المتألقات وله تاريخ مميز في السلة الأنثوية على أكثر من صعيد.

وأضاف الدجاني: إن مستوى فرق السيدات الخليجية المشاركة في هذه البطولة هو بشكل عام متوسط المستوى الفني، حيث تعتمد هذه الفرق أساساً على اللاعبات الأجنبيات بشكل ملحوظ، وطبعاً فريق يضم ثلاث لاعبات أميركيات ولكن يوجد فرق وتباين بالمستوى الفني والخبرات بين اللاعبات الأجنبيات، ما انعكس تفاوتاً أيضاً بالعطاء والنتائج، وقد لمسنا هذا الأمر عند لقاء فريق سيدات الثورة مع فريق الفحيص الأردني، حيث كان الفرق واضحاً بالإمكانات الكبيرة والمرونة للاعبات الأجنبيات في فريق الفحيص الأردني الذي ضم لاعبتين أميركيتين ولاعبة كاميرونية من النخبة في لعبة السلة.

وتابع الدجاني: إن مشاركة فريق الثورة في هذه البطولة هي نجاح جديد له يضاف إلى السلة الأنثوية السورية بشكل عام ويبقيها ضمن دائرة الاهتمام الرياضي الدولي والساحة الرياضية الإقليمية، وفي الوقت نفسه هي فائدة وفرصة لهذا الفريق بإضافة الخبرات الجديدة له والاستفادة من المشاركة والاحتكاك مع اللاعبات في الفرق الأخرى ما يؤدي الى تطوير المهارات الفردية والجماعية لديهن.

وأخيراً نتمنى من الاتحاد زيادة الاهتمام والفاعلية بإبقاء السلة السورية النسوية على لائحة الاهتمامات والأجندات المحلية والدولية.