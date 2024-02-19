الغائب الحاضر عن رمضان.. الفنان الراحل محمد قنوع أثر جميل عبر شخوصه

دمشق – ميسون شباني:

رغم غيابه جسداً عنا، سيكون الفنان الراحل محمد قنوع حاضراً في رمضان القادم، فقد أهدى المنتج أحمد الشيخ مسلسل مال القبان لروح الممثل الراحل محمد قنوع الذي عمل فيه قبل وفاته، قائلاً:

“بعرف قديش كان يعنيلك هالدور وهالعمل.. كنت بتمنى تكون أول حدا عم يتصل.. الله يرحمك ويغفرلك ويكتبلك الجنة.. اشتقنالك الحاضر الغائب…”

يذكر أن العمل من إخراج سيف سبيعي، تأليف: علي وجيه و يامن الحجلي.

ويُعدّ مسلسل “مال القبان” من الأعمال المؤجلة من رمضان الماضي، حيث من المقرر أن ينافس ضمن دراما رمضان 2024.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، مع استعراضه المشكلات الواقعية واليومية التي يعيشها المجتمع السوري حالياً، وهو من بطولة بسام كوسا، سلاف فواخرجي، خالد القيش، سعد مينا، حلا رجب، يامن الحجلي.. وغيرهم.