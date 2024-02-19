الأمطار تتجاوز المعدل في بعض مناطق محافظة الرقة

تشرين – خليل حسين:

تجاوزت كمية الأمطار التي هطلت هذا الموسم في بعض مناطق محافظة الرقة المعدل العام للهطل المطري خلال السنوات العشر الماضية، هذه الهطلات التي تبشر بموسم خير في عموم مناطق المحافظة.

وبينت نشرة صادرة عن مديرية زراعة الرقة أن كمية الامطار التي هطلت في مدينة الرقة حتى تاريخ يوم أمس الأحد بلغت هذا الموسم 190 ملم في حين يبلغ المعدل السنوي 165 ملم، وفي مدينة المصورة بريف الرقة الغربي بلغت كمية الامطار 151 ملم والمعدل 148 ملم، وفي المنطقة الشمالي من المحافظة بلغت كمية الامطار التي هطلت في مدينة تل أبيض 175 ملم والمعدل 227، وفي بئر محيسن بلغ الهطل 191 ملم والمعدل 227 ملم”.

وبين مدير زراعة الرقة المهندس محمد الخذلي في تصريح لـ(تشرين) أن هطل الامطار خلال الموسم الحالي كان في جميع مناطق المحافظة يبشر بموسم للمحاصيل الشتوية القمح والشعير وبقية المحاصيل بإنتاج ممتاز، إضافة إلى الإنبات الجيد وخصوبة المراعي للثروة الحيوانية.

عدد من المزارعين في محافظة الرقة يشتكون من اصفرار أغلب الحقول التي زرعت في الموسم السابق بالمحصول ذاته وخاصة الشعير، واعتبر بعضهم أن حالة الاصفرار تعود إلى كمية الأمطار التي هطلت وضعف الأرض بسبب الزراعة المتكررة “.

وأكد المزارع محمد محمود الخليل في منطقة تل أبيض أن “الكثير من الحقول التي زرعت منذ منتصف شهر تشرين أول الماضي وبسبب الجو الدافئ أصبح طول النبات أكثر من المعتاد وخاصة الشعير ما يهدد تلك الحقول بظاهرة (الطب) أي إن النبات ينسدل على الأرض ما يعرضه للتعفن لذلك يلجأ بعض المزارعين الى رعي تلك الحقول بوساطة الأغنام والأبقار والخيول حتى يستطيع النبات العودة إلى الوضع الطبيعي وحمل السنابل”.

وأضاف الخليل لـ”تشرين”: الموسم حتى الآن لجميع المحاصيل مبشر بالخير، وإن شاء الله يكون الموسم أفضل من الموسم السابق مقارنة بحالة الحقول مثل هذه الأيام العام الماضي”.