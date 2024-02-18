برنامج تدريب مهني في المحاسبة والضرائب والرسوم بالتعاون بين الإدارة الضريبية وكلية الاقتصاد بجامعة دمشق

دمشق – تشرين:

وقعت الإدارة الضريبية مع مكتب ممارسة المهنة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اليوم اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج تدريب مهني في المحاسبة والضرائب والرسوم (التشريع الضريبي السوري).

ويهدف البرنامح لتدريب وتأهيل المتدربين لإكسابهم المهارات اللازمة في مجال الضرائب والرسوم ليتمكنوا من تقديم الاستشارات والشروحات التوضيحية للتشريعات النافذة لزيادة الوعي والالتزام الضريبي وتوعية المكلفين بحقوقهم وواجباتهم وفق هذه التشريعات.

ويستهدف برنامج التدريب المهني : خريجي كليات الاقتصاد والحقوق وكليات إدارة الأعمال بجميع أقسامها.

كذلك الراغبون في تطوير أنفسهم في سوق العمل.

إضافة إلى مرشحي الجهات العامة والخاصة الراغبة في تطوير مهارات كوادرها العاملة في مجالات الضرائب والرسوم في الجمهورية العربية السورية (وبشكل خاص بعض الكوادر لدى الإدارة الضريبية).

ووفقاً للاتفاقية يتولى مهمة التدريب في البرنامج كل من الكوادر الأكاديمية المختصة في مجال الضرائب والرسوم والمعايير المحاسبية، ومعايير التدقيق ونظم المعلومات المحاسبية في كلية الاقتصاد وكوادر الإدارة الضريبية ذات الخبرة العملية والفنية في مجال الضرائب والرسوم وتقانة المعلومات في المجال الضريبي، بحيث يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على وثيقة مهنية تسمى: «وثيقة الزمالة المهنية في المحاسبة والضرائب والرسوم» (التشريع الضريبي السوري)، بعد تقديمه مشروع تخرج بإشراف أحد مدربي البرنامج.