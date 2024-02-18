ميدالية ذهبية لسورية في بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه

تشرين – هيثم العلي:

أحرز لاعب منتخب سورية للكاراتيه ونادي نصيب عيسى العتمة الميدالية الذهبية في بطولة الإمارات العربية المتحدة الدولية المفتوحة بمشاركة ستة وعشرين لاعباً في وزنه.

وجاءت ذهبية العتمة بمنافسات وزن تحت 40 كغ بفئة تحت 14 عاماً.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أوضح أن المشاركة في هذه البطولة مهمة لأنها تأتي قبل المشاركة في الدوري العالمي الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة أيضاً لافتاً إلى أن النتائج التي تحققت ستعطي دفعاً مهماً للاستحقاق القادم.

وكان منتخبنا حقق ميداليتين فضيتين في البطولة ذاتها بنسختها الأولى المقامة حالياً في الفجيرة بمشاركة 700 لاعب من 47 دولة عبر كل من ريان نصر بوزن تحت 55 كغ ومصطفى مسالمة بوزن تحت 67 كغ.

العتمة أكد لتشرين أن هذه الميدالية التي حققها اليوم هي الأغلى له على الإطلاق، وقد جاءت بعد بذل جهد كبير، وفي الاستحقاقات القادمة نتمنى أن تكون مشاركتنا بعدد أكبر حتى نحقق الميداليات ونرفع اسم بلدنا عالياً.

تتألف بعثة المنتخب من عضو

الاتحاد المدرب سهيل سلمان والمدرب عبد المجيد الشريف رئيس لجنة المنتخبات والمدرب أحمد العتمه.