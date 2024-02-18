الأول من نوعه في سورية.. تربية حمص تفتتح مركز التدريب المستمر

حمص – ميمونة العلي

افتتحت مديرية تربية حمص مركز التدريب المستمر في بابا عمرو، وأوضح مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية م. فهمي الأكحل أنّ افتتاح المركز جاء ضمن خطة وزارة التربية من أجل تفعيل التعليم المهني وتطوير أساليبه والاستجابة للتطورات المعاصرة الكثيرة التي تحدث في التعليم المهني، لذلك توجب على وزارة التربية إعداد مراكز لتأهيل وتعزيز مهارات المعلمين من أجل مواكبة التطور التكنولوجي السريع، فتم إحداث ثلاثة مراكز، الأول في حمص ولاحقاً سيتم افتتاح مركزين آخرين في حلب و اللاذقية، وجاء هذا المركز تتويجاً للتعاون بين وزارة التربية ومديرية تربية حمص، فتم الإنجاز بسرعة قياسية، موضحاً أنّ الوزارة وفرّت الأجهزة والمعدات، وتربية حمص جهزّت المركز من الناحية العمرانية، وتم وضع منظومة الطاقة الشمسية في خدمة المركز خلال يومين فقط.

مدير تربية حمص فراس عياش، أوضح أنّه تم ضغط الإنفاق في تكلفة تجهيز المركز بنسبة ٥٠٪، حيث تم استثمار ما يتوافر لدى مديرية التربية من إعادة تدوير للأثاث والتجهيزات، بالإضافة لما أمدتهم به وزارة التربية لافتتاح الدورات بأسرع وقت، حيث يضم المركز ٨ قاعات تدريبية وثلاثة مخابر حاسوب، فيها ٣٣ حاسوباً محمولاً حديثاً، بالإضافة إلى مخابر الاتصالات السلكية واللاسلكية ومخبر للكهرباء (آليات ومنزلية).

بدوره، معاون مدير التربية للتعليم المهني الدكتور ميسم زريفة، بيّن أنّ مركز التدريب المستمر في منطقة بابا عمرو يقدم خدمات التدريب المهني في تقنيات الحاسوب، والتقنيات الكهربائية، والاتصالات والرسم الميكانيكي والكهربائي، باستخدام الحاسوب وبرامج المحاسبة للتعليم التجاري، وتم تجهيز المركز بمخابر ومعدات وزارية مع الاستعانة بالفائض من مدارس ومعاهد التعليم المهني في المحافظة، وتم تزويد المركز بمنظومة طاقة كهروشمسية استطاعتها ١٠ك ف أ، وسيتم خلال الفترة القادمة تجهيز مكان إقامة للمتدربين من خارج المحافظة.

ولفت مدير مركز التدريب المستمر م. سلامة جبر إلى أنّ المركز حالياً يقيم دورتين لكوادر التعليم المهني، حيث يقدم تدريبات مجانية لكوادر وزارة التربية في سورية، كما يقدم دورات مأجورة للمجتمع المحلي الخاص والعام وفق المرسوم ٣٨لعام ٢٠٢١ المتعلق باستثمارات التعليم المهني.

بدوره م. ثائر الصالح مدرب في دورة الرسم الهندسي حرفة الميكانيك باستخدام برامج الحاسوب المُقامة حالياً، أوضح أنّ هدف الدورة نقل الخبرة المهنية إلى مدرسي الرسم الهندسي للمهندسين وإلى معلمي الحرف من أجل تمكينهم من الرسم الهندسي باستخدام برامج الأوتوكاد، وسابقاً كما هو معلوم الرسم الهندسي يتم بوسائل بدائية، واليوم استخدام الحاسوب يعطي سرعة ودقة أكثر وتضم دورة الرسم الهندسي الميكانيكي حوالي ١٥ متدرباً ومثلهم لحرفة الكهرباء سينقلون المعلومات إلى طلابهم مستقبلاً.

الموجهة الاختصاصية لمادة الرسم الهندسي في تربية حمص م. عفراء حمود، أوضحت أنّ افتتاح هذه الدورة لترميم معلومات المهندسين المدرسين للمادة، ولمعلمي الحرف لينقلوها لاحقاً إلى طلابهم، حتى تكون مخرجات التعليم المهني ملبية تماماً لحاجة سوق العمل.

ولفت المتدرب م.مضر أيوب من ثانوية محمد فرزات المهنية في الرستن إلى أهمية المعلومات بالحصول على مستجدات الرسم الهندسي في العالم من أجل نقلها إلى الطلاب وتطوير المنهاج الذي يتم تدريسه لهم.