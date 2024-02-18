استمرار عمليات البحث لاستعادة 744 من أصل 36238 أسطوانة غاز جرفتها السيول في اللاذقية

تشرين:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أن عمليات البحث مستمرة للعثور على 744 أسطوانة غاز صناعية فقدت جراء السيول التي تعرضت لها محافظة اللاذقية أمس.

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها اليوم أنه نتيجة عمليات الجرد والإحصاء التي قام بها فرع محروقات اللاذقية، تبين أن عدد الأسطوانات التي ما زالت مفقودة 744 من أصل 36238 أسطوانة جرفتها السيول، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الأسطوانات المتبقية.

وتوجهت وزارة النفط بالشكر والتقدير إلى كل الأفراد والجهات التي تساهم في عمليات البحث واستعادة الأسطوانات التي جرفتها السيول.