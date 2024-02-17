معمل غاز «سنجوان» باللاذقية سيعمل خلال ساعات.. وزير النفط: 52 ألف أسطوانة صناعية موجودة للاختبار في «محروقات وغاز» اللاذقية

دمشق- لمى سليمان:

أكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أن ورشات الصيانة شارفت على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بمعمل غاز سنجوان باللاذقية، نتيجة السيل الجارف الذي حدث فجر اليوم، وستتم إعادة تشغيله صباح غد الأحد.

وقال الوزير قدور في تصريح صحفي: إن معمل غاز سنجوان في اللاذقية تعرض فجر اليوم لسيل قوي نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في المحافظة، ما تسبب بإلحاق أضرار فيه، تطلبت إيقاف العمل به، كما أدى السيل إلى جرف عدد من أسطوانات الغاز الموجودة في المعمل عبر القناة المائية المجاورة باتجاه المنطقة الصناعية ومجرى النهر.

ولفت وزير النفط إلى أنه بعد تشكيل فرق عمل بالتعاون مع وحدات من الجيش العربي السوري ومحافظة اللاذقية والوحدات الشرطية والجهات التابعة لوزارة النفط بالمحافظة، بالإضافة إلى مؤسسات وجهات عامة أخرى للمساعدة، تمت استعادة العدد الأكبر من الأسطوانات التي تم جرفها بواسطة السيل، ومازالت الجهود مستمرة لاستعادة الأسطوانات المتبقية.

وأوضح الوزير قدور أن ما حدث هو كارثة طبيعية تم التعامل معها بسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي أدت إلى نتائج سريعة باستعادة عدد كبير من الأسطوانات، معرباً عن الامتنان والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الجهات المعنية في المحافظة، حيث تعاملت بشكل وثيق وسريع مع هذه الحادثة الطارئة.

وحول سبب وجود عدد كبير من الأسطوانات في المعمل، أوضح وزير النفط أن سبب وجود هذه الكميات هو وجود عقد لتوريد 125 ألف أسطوانة غاز صناعية، حيث تم البدء باستلام أعداد منها نهاية الشهر الماضي، وتم استلام أولي لـ 52000 أسطوانة وتخزين 16000 أسطوانة في فرع محروقات اللاذقية و36000 أسطوانة في دائرة الغاز، ومازالت عملية التوريد مستمرة، وحالياً هذه الأسطوانات قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك، وبحاجة إلى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية.

ولفت الوزير قدور إلى أن ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعداد الأسطوانات المفقودة غير دقيق، ويتضمن تهويلاً في الأرقام، مبيناً أنه تجري حالياً عمليات الجرد لإحصاء النقص والتعامل بشفافية مع كل الحالات، وسيتم الإعلان عن المعلومات الدقيقة حال انتهاء عمليات الجرد.