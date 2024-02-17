أعطال على شبكات الكهرباء نتيجة العاصفة المطرية في اللاذقية

اللاذقية – يوسف علي

تسببت العاصفة المطرية التي تعرضت لها محافظة اللاذقية فجر اليوم بأعطال على مختلف شبكات الكهرباء، حيث بين المهندس جابر عاصي مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية ل”تشرين” أن أعطال التوتر المنخفض على مستوى جميع مراكز الصيانة، وصلت إلى 106 أعطال، في أقسام الكورنيش الشمالي والجنوبي، جناتا، البرج، عين البيضا، البهلولية، الدعتور، سقوبين، اسطامو، البصة، الرمل الجنوبي.

وأضاف: شملت أعطال خطوط التوتر المتوسط والعالي، أعطالاً على خطوط ٦٦ ك.ف: سقوبين- البسيط، و ٦٦ ك ف في كل من سقوبين- البرج – عين البيضا، ومركز توزيع الزراعة، بكسا، البندة، الخلالة، الصنوبر، المشروع الثامن، الشراع، الحسيني، المختار، المطحنة، بالإضافة لأعطال على خطوط متوسط ريف المحافظة في بلدات بيت ياشوط، زاما، الطواحين، حيث تقوم ورشات الإصلاح المناوبة بصيانة الأعطال الطارئة الناتجة عن العاصفة وغيرها.