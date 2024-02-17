26 منطقة عشوائية في مدينة حلب… رئيس مجلس المحافظة: غير مسموح البناء فيها وعقوبات مشددة بحق المخالفين

حلب- رحاب الإبراهيم:

أوضح رئيس مجلس محافظة حلب محمد الحجازي أن عدد المناطق العشوائية يبلغ 26 منطقة عشوائية في مدينة حلب، بالتالي حينما حصل الزلزال المدمر كان الجميع يضع يده على قلبه لحصول أضرار كبيرة يصعب تحملها في ظل استمرار الحرب وتداعياتها القاسية والإمكانات القليلة المتوافرة، لكن رغم الخسائر الكبيرة التي نجمت عن الزلزال في 6 شباط والـ20 منه أيضاً إلا أنها تبقى أقل ما كنا نتوقع، حيث تهدم 56 بناء بشكل كلي في المناطق النظامية والعشوائية، إضافة إلى قرابة 500 بناء قررت الجهات المعنية بناء على تقارير السلامة العامة هدمها.

ولفت رئيس مجلس محافظة حلب خلال ندوة في المركز الثقافي العربي بالعزيزية إلى أن تعويض المتضررين من الزلزال وفق الشريحتين A و B يسير بوتيرة جيدة، حيث تقرر تعويضهم من الصندوق الوطني للمتضررين من الزلزال وفق آلية معينة، بحيث يعطى 160 مليون ليرة للمتضررين في المناطق النظامية و40 مليوناً في المناطق العشوائية للاكتتاب في مشاريع الحيدرية والمعصرانية، علماً أن الإنجاز قارب 80% لهاتين الشريحتين، موضحاً أن هناك صعوبات واجهت تعويض المتضررين وفق هاتين الشريحتين تتمثل بأن نسبة ليست بقليلة من سكان حلب اضطروا للسفر والهجرة، بحيث يصعب اجتماع كل ملاك البناء بوقت واحد، ما آخر عمليات التعويض، لذا تقرر أن كل شخص يملك بناء في الأبنية المتضررة تقديم أوراقه وثبوتياته ليصار إلى تعويضه فوراً.

وأشار الحجازي إلى الاتجاه إلى تعويض الشريحة C والمتمثلة بقرابة 500 بناء أقرت الجهات المعنية بضرورة هدمها، علماً أن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حضر إلى حلب في زيارته الأخيرة من أجل معالجة ملف المتضررين من الزلزال، وبناء عليه شكلت لجنة ثلاثية لحصر هذه الأبنية ليصار إلى هدمها فوراً، وتعويض المتضررين.

ولفت الحجاري إلى أن المرحلة القادمة ستتركز بعد تعويض المتضررين وفق الشرائح الآنفة الذكر على الأبنية التي تحتاج تدعيماً وترميماً، من الصندوق الوطني لتعويض المتضررين من الزلزال، الذي يجتمع كل فترة لمتابعة تنفيذ عمليات التعويض وتقديم الدعم اللازم.

وشدد الحجازي أن البناء في المناطق العشوائية غير مسموح إطلاقاً، فلجان السلامة العامة لم تقم بجرد أبنيتها التي لا ينطبق عليها شروط السلامة والبناء الهندسي السليم، بالتالي أي تجاوزات في البناء في هذه المناطق ستكون له عقوبات مشددة بحق المخالفين.

ت-صهيب عمراية