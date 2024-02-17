أعلاها 130 مم في بوقا باللاذقية.. الهطولات المطرية المسجلة في المحافظات خلال 24 ساعة

تشرين:

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة أغزرها 130 مم في بوقا باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظتي دمشق وريفها: الحرمون 27 مم، وسرغايا 13 مم، والزبداني 7.5مم، ومضايا 15 مم، وميسلون 6 مم، وجديدة الشيباني ومساكن برزة وساحة الحجاز ودوار المطار 1 مم، وقطنا 6.5 مم، والتل 3.4 مم، والمزة 2.5 مم، ودوما 3 مم، وقاسيون 2 مم، والكسوة 2.5 مم، وعقربا 5 مم.

– محافظة السويداء: عين العرب 3 مم، والسويداء المدينة والصورة الصغيرة 6 مم، وشهبا وصلخد 4 مم.

– محافظة درعا: نوى 18 مم، وتل شهاب 7 مم، والشيخ مسكين 7.5 مم، وإزرع 6 مم، ودرعا المدينة 4.7 مم، والصنمين 9 مم، والمسيفرة 2 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 67 مم، والقنيطرة المدينة 20.5 مم، ونبع الصخر 15 مم.

– محافظة حمص: الناصرة والمخرم وتدمر 3 مم، ومرمريتا وشين وقلعة الحصن 4 مم، والعريضة وتل كلخ وحمص المدينة 5 مم، والرستن 3.5 مم.

– محافظة حماة: الرصافة 7 مم، ووادي العيون وعقيربات 17 مم، ومصياف 10 مم، وعين حلاقيم 12 مم، وربعو 5 مم، والحميري وصوران 1 مم، وحر بنفسه 2 مم، والسلمية 10.7 مم، والصبورة 13.6 مم، والسعن 3.5 مم.

– في منطقة الغاب: شطحة 18 مم، وعين الكروم 8 مم، والكريم 9 مم، وأفاميا 4 مم، والسقيلبية 3 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 31 مم، والشيخ بدر 22 مم، ومشتى الحلو 4 مم، ودريكيش 8 مم، وصافيتا 3.5 مم، وحمام واصل 10 مم، والصفصافة 3 مم، وطرطوس 5.5 مم، وبانياس 12 مم.

– محافظة اللاذقية: صلنفة 31 مم، وكسب 7 مم، والمزيرعة 27 مم، والقرداحة 30 مم، والحفة 14 مم، والقطيلبية 9 مم، ووادي قنديل 22 مم، ومطار اللاذقية الدولي 20 مم، وبوقا 130 مم، والبهلولية 5 مم، واللاذقية المدينة 68 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور 3 مم، وارمناز 2 مم، وإدلب المدينة 5 مم.

– محافظة حلب: إعزاز 4 مم، وحلب وخناصر 2 مم، وحلب المطار 1 مم، وجرابلس 8 مم، والباب وعين العرب الشمالية 6 مم، ومنبج 24 مم.

– محافظة الرقة: تل أبيض والكرامة والسبخة 6 مم، وبئر محيسن 4 مم، والرقة 8 مم، والمنصورة 9 مم، وجديدة خابور 5 مم.

– محافظة الحسكة: المالكية والجوادية 3 مم، والزهيرية 2 مم، وتل براك 4 مم، وتل علو 6 مم، ومبروكة 5 مم، والمدفع 1 مم.