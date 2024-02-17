سورية تواجه فلسطين في دورة بيروت الدولية بكرة السلة

تشرين-حاتم شحادة:

يقص منتخبنا الوطني شريط مشاركته في بطولة بيروت الدولية بكرة السلة بمواجهة منتخب فلسطين بتمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت دمشق، على أرض صالة غزير.

واكتملت تشكيلة المنتخب في الساعات الماضية بعد التحاق كلّ من وائل جليلاتي وكمال جنبلاط والمجنّس الأمريكي جافيون بليك.

ولم ينضم أي لاعب مغترب حتى الآن رغم الوعود المتكررة من الاتحاد بضم لاعبين قادمين من الأرجنتين وفي مقدمتهم ايمليانو سابي وسليم سفر.

وتعد المباراة الظهور الأول لمدرب المنتخب الأرجنتين بتراتشي مع المنتخب وبالتالي ستكون فرصة للتعرف على اللاعبين للوصول للتشكيلة المناسبة قبل خوض غمار الاستحقاقات المقبلة.

وتضم البطولة أيضاً منتخبي العراق ولبنان وكان منتخبا الكويت وعمان اعتذرا عن المشاركة لأسباب خاصة.