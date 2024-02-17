قريباً تركيب أجهزة التتبع (جي بي إس) لسيارات التكسي في طرطوس

طرطوس ـ وداد محفوض:

ستبدأ محافظة طرطوس خلال الأيام القادمة تركيب أجهزة “جي بي إس” لسيارات الأجرة “التكاسي”، بعد أن أنهت المحافظة تركيب الأجهزة على آليات النقل الجماعي العام وشاحنات نقل البضائع.

عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل المهندس آصف حسن بيّن لـ”تشرين” وجود 7000 سيارة تكسي عاملة في المحافظة، وأن أكثر من 5000 تكسي سدد أصحابها قيمة جهاز الـ“جي بي إس” حتى الآن.

ونوه حسن بأن المحافظة أعطت سائقي سيارات التكاسي مهلة، بدأت من نيسان ٢٠٢٣ و حتى نهاية حزيران من العام ذاته، لقطع إيصالات أجهزة التتبع “جي بي اس” وتجهيز البيانات المطلوبة لتركيبها على جميع السيارات العاملة ضمن المحافظة.

ولفت حسن إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات بحق المتخلّفين عن السداد، وتم إرسال كتاب إلى مديرية النقل بعدم التجديد لسيارات “التكاسي” قبل إبراز إشعار تسديد قيمة الجهاز، كما تم إرسال كتاب إلى فرع المرور ليتم سحب البطاقات من المتخلّفين وإعادتها لهم بعد التسديد، مضيفاً أنه تم إرسال كتاب لمنفذ “العريضة الحدودي” لإعطاء المتخلّفين مهلة أسبوع فقط للتسديد، وعند إبراز إشعار السداد يسمح لهم بالعبور، وفي حال انتهت المهلة ولم يسددوا قيمة الجهاز لا يسمح لهم العبور.

وأشار إلى وجود 500 سيارة تكسي في طرطوس تعمل على خط لبنان.

وسيتم تزويد “التكاسي” بالمحروقات حسب المسافة التي تقطعها بغض النظر عن مسارها، لافتاً إلى أن الهدف من تركيب أجهزة التتبع على “التكاسي” كما السرافيس، هو ضبط كمية المحروقات، وضمان عدم التلاعب والمتاجرة بالمادة، وذلك ليتم العمل الفعلي لهذه “التكاسي” وليس الحصول على مادة البنزين فقط.

وبيّن حسن أن المحافظة انتهت من تركيب أجهزة التتبع لـ3700 سرفيس تعمل على 460 خط سير، داخلي وخارجي، وبهذه الخطوة تمّ ضبط كمية المحروقات وضبط عمل السرافيس على مسارها الأساسي، كما تمّ تركيب الأجهزة على شاحنات نقل البضائع لنحو 1200 شاحنة، ولكافة الآليات والمعدات العاملة لدى الجهات الحكومية، ونوه بأنه تم منذ تطبيق جهاز التتبع “جي بي اس” توفير كميات كبيرة في المحروقات.