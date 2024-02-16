الفتوة يحسم قمة الدوري.. والجيش يزيد جراح الوحدة في العاصمة

تشرين- سامر اللمع:

تمكن فريق الفتوة المتصدر من حسم اللقاء المهم مع وصيفه حطين لمصلحته بهدف وحيد مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنها ملعب الباسل في اللاذقية أمام جمهور كبير شجع الفريقين، وذلك في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم والثانية إياباً.

وبهذا الفوز وسع الآزوري فارق النقاط بينه وبين مضيفه إلى 7 نقاط، وبالرغم من الخسارة بقي حطين في المركز الثاني ب23 نقطة.

وفي ديربي العاصمة الذي احتضنه ملعب الجلاء تمكن الجيش من إنهائه لمصلحته بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب مؤيد الخولي من ركلة جزاء في آخر ثواني الشوط الأول، حيث لم يتمكن البرتقالي في النصف الثاني من المباراة من تسجيل هدف التعادل على الرغم من كثافة هجماته التي ضاعت أمام دفاعات الجيش المتماسكة، إلى أن جاءت صافرة الحكم الدولي حنا حطاب معلنة النهاية السعيدة للجيش الذي تقدم بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس ب19 نقطة، بينما زادت أوجاع الوحدة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وفي قمة حلب الشهباء في ملعب الحمدانية بين أهلي حلب وجاره الحرية، تمكن أهلي حلب من إنهائها بهدفي عبدالله نجار وأحمد حمو في الدقيقتين 11 و16 ، بينما قلص الفارق للأخضر محمد اليوسف في الدقيقة 25، وبهذا الفوز تقدم فريق القلعة الحمراء إلى المركزالسادس ب19 نقطة ، بينما تجمد رصيد الحرية عند حدود 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي ملعب السابع من نيسان في حلب أيضاً خسر الطليعة الذي يلعب خارج أرضه لعقوبة اتحادية أمام تشرين بهدف محمد حمدكو في الدقيقة 54، ليصعد البحارة من خلال هذا الفوز إلى المركز الثالث ب22 نقطة، بينما تجمد رصيد الإعصار عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاءي الكرامة وجبلة التي جرت في ملعب الباسل في حمص، والساحل والوثبة التي استضافها ملعب الصالة في طرطوس، وبهذا الكرامة أصبح سابعاً ب18 نقطة وتراجع جبلة للمركز الرابع ب21 نقطة، والوثبة تاسعاً ب17 نقطة والساحل في المركز الحادي عشر وقبل الأخير ب9 نقاط.