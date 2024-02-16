ثلاثة صّرافات للتجاري فقط في محافظة القنيطرة!

القنيطرة – محمد الحُسين:

كشف مدير فرع المصرف التجاري السّوري في محافظة القنيطرة فؤاد الجاسم أنّ عدد كوى الصّراف التجاري في محافظة القنيطرة لا تكفي المتعاملين، حيث يوجد ثلاث كوى للصّراف التجاري فقط في المحافظة، اثنتان أمام المصرف الزراعي والثالثة أمام مقر فرع المصرف التجاري بالحي الخدمي في مدينة البعث، لافتاً إلى أنّ عدد المتعاملين مع المصرف بازدياد، و خاصة في ظل التوجه نحو الدفع الإلكتروني، حيث أنّه أصبح بإمكان حملة بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصرف دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء إلى جانب دفع فواتير الشركة السّورية للاتصالات، وفواتير شركات الاتصالات الخلوية.

ولم يخفِ الجاسم وجود مشكلات تقنية مستمرة تواجه الصّرافات، فهناك يومياً ثلاث شكاوى من المواطنين، لحل مشكلات الصرافات، سواء باسترداد البطاقة من الصّراف الذي سحبها، أو ابتلاع النقود، أو انقطاع الشبكة، الأمر الذي يلزم بمراسلة الإدارة العامة بريدياً بحدوث تلك المشكلات الفنية، موضحاً أنّ الأمر مؤتمت إلكترونياً بالإدارة العامة في دمشق، فلا يمكن التصرف وحل المشكلة، حتى تأتي الموافقة على حل الاستعصاء، وإعادة النقود إلى أصحابها، وقد يستغرق طلب المواطن أيام عدة لمعالجته!

وحول شكوى المواطنين من عدم وجود نقود بالصّراف، أشار الجاسم إلى أنه يومياً تتم تغذية الصّرافات حسب حركة السحب الجارية، وذلك من خلال فريق متخصص بذلك، ويستوعب الصراف الواحد (120) مليون ليرة سورية.

وبيّن الجاسم أنّ إصدار البطاقات للعاملين بالدولة، ازدادت بعد قيام جهات عامة عدة بتوطين رواتب عامليها بالمصرف التجاري، فقد أصدر المصرف خلال العام الماضي (500) بطاقة صراف جديدة.