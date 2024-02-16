نصيب يفتتح مشاركته بالدور الثاني بلقاء الفتوة في دمشق

تشرين- هيثم العلي:

تنتظر نادي نصيب اليوم الجمعة مباراة مهمة في افتتاح مباريات الدور الثاني المؤهل للدوري الممتاز للشباب بكرة القدم في موقعة ستكون لاهبة أمام فريق له اسمه وهو نادي الفتوة المنافس العنيد. على أرضية ملعب جرمانا البلدي في دمشق الساعة الثانية بعد الظهر.

شباب نصيب يعرفون أنهم أمام خطوة مهمة نحو انطلاقة مهمة، وحصد أول 3 نقاط في الدور الثاني لضمان حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية.

الفريق قدّم نفسه خلال مشاركته بالدوري بمرحلتي الذهاب و الإياب رقماً صعباً نافس بقوة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، وأنهى مرحلة الإياب بتصدر المجموعة، وكان ضمن الكبار طوال فترات الدوري، وأثبت أنه من الفرق التي يحسب لها ألف حساب، وتأهل عن مجموعته بالإضافة لفريق الفتوة.

الفريق سيحمل في طياته الكثير من أجل إسعاد جماهيرالمحافظة، خلال مباراة اليوم وأهم ما يميزه الأداء الجماعي وقدرته على التعامل مع المباريات بحنكة وصواب.

ويدرك لاعبو نصيب بأنّ مباراتهم القادمة قد تعني مباراة موسم بأكمله يسعى من خلالها ذئاب الجنوب لضرب عصفورين بحجر واحد من خلالها، أولاً تحصيل النقاط المضاعفة من المنافس، والثاني أخذ نفس وأريحية للمباريات القادمة.

لعب مدرب الفريق والكادر التدريبي دوراً جوهرياً خلال المرحلة الأولى بالدوري بتوجيهه نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، حيث إن المدرب الشريف يستطيع أن يخرج أفضل ما في لاعبيه على أرض الملعب، ويستطيع قيادة فريقه وتوجيههم بالشكل الصحيح.

مدرب الفريق الكابتن مؤيد الشريف أكد لتشرين أن مباراة الفتوة ستكون الفرصة المناسبة لوضع القدم الأولى في منصة الفرق المتنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور النهائي المؤهل للدوري الممتاز، وقدطلبت من اللاعبين خلال الحصص التدريبية التركيز الشديد على هذه المباراة، والابتعاد عن الضغط والشحن الجماهيري المتوقع، ولدي ثقة كبيرة باللاعبين وبقدرتهم على تحمل المسؤولية.

يشار إلى أن الدور الثاني يضم فرق المنطقة الجنوبية المتأهلة عن المجموعتين الأولى والثانية “نصيب والفتوة والشعلة والمحافظة”.

وللتذكير فقد التقى الفريقان في المرحلة الأولى من الدوري وانتهت مباراة الذهاب 2/1 للفتوة وفي مباراة الإياب فاز نصيب بالنتيجة ذاتها 2/1.