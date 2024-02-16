الجبّان يتحدى… وجبلة يسعى من أجل التعويض

تشرين- إبراهيم النمر:

تنتظر فريق الكرامة اليوم مباراة مهمة مع نوارس جبلة في ملعب الباسل في حمص، والعنوان مغاير بين الفريقين، فالكرامة يريد مواصلة سكة انتصاراته والبقاء في الطريق الصحيح، وجبلة لتعويض ما فاته ولاسيما بعد أول خسارة له في الدوري في أرضه وبين جماهيره، الأمر الذي سيجعل المباراة مثيرة حتى دقائقها الأخيرة.

الكرامة بعد فوزه على الفتوة المتصدر تقدم للمركز الخامس بـ17 نقطة، وجبلة بخسارته أمام أهلي حلب تراجع للمركز الثالث بـ 20 نقطة.

عمار الشمالي قدّم استقالته من مهمة تدريب جبلة والإدارة سارعت إلى التعاقد مع التونسي صابر بن جبرية الذي قاد النوارس قبل مرة، وهذا الاختبار هو الأول له فهل ينجح فيه؟ أم ستميل الكفة إلى كتيبة المدرب طارق جبان بعد الروح المعنوية العالية بعد الفوز على الزوري المتصدر وإلحاق الهزيمة الأولى به.

طارق الجبان مدرب الكرامة أكد لتشرين أن العمل كان منصباً بعد مباراة الفتوة على مباراة جبلة الذي لا يقل أهمية وشأناً وقوة عن الآزوري، فهو يمتلك لاعبين على مستوى عال في جميع الخطوط، ولديه شراسة دفاعية مميزة، ومهاجموه مهاريون.

صعبة

وأشار الجبان إلى أنّ مباراة اليوم أكبر صعوبة من سابقتها، وذلك للتغيير الحاصر في الكادر الفني، فالمدرب الجديد لديه ردة فعل مع اللاعبين لعمل شيء إيجابي، ونحن كانت لدينا بعض الغيابات نتيجة الحرمانات والإصابات، وقد تم استشفاء البعض وسنستفيد على مستوى البدلاء.

مضيفاً: كنادي الكرامة مطالبون لتحقيق نتائج إيجابية انطلاقاً من مرحلة الإياب لتعويض خروجنا القاسي من مسابقة كأس الجمهورية، وهذا الأمر برسم اللاعبين والكادر والجماهير لتقديم مباراة جيدة وإيجابية.

وختم الجبان حديثه بالقول: فوزنا على متصدر الدوري الفتوة هو مقدمة خير لتقديم الأفضل في القادمات، لذلك أتمنى من اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم للسير نحو المنافسة بعد طول انتظار لإسعاد الجمهور الذي ينتظر منا الكثير.

يشار إلى أن اللقاء سينطلق في الثالثة عصراً بصافرة الحكم أيمن العسافين ومساعديه محمد قزاز وعمران الجباعي وعمار بدور.