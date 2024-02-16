سلة أهلي حلب يثبت مشاركته في بطولة الشارقة

تشرين- إبراهيم النمر:

أكد نادي أهلي حلب تثبيت مشاركة فريقه السلوي في بطولة الشارقة الودية، والتي ستقام في نهاية شهر شباط الجاري وبداية شهر آذار.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن الأندية المشاركة في البطولة أو الموعد الرسمي لانطلاق البطولة.

وكان اتحاد كرة السلة قد أعلن في اجتماعه عن موعد بطولة كأس الجمهورية بتاريخ الأول من آذار، لكن سيتم تعديل الجدول بحال مشاركة الفرق السورية ببطولة “الشارقة”.

يشار إلى أنّ فريق أهلي حلب لعب آخر مبارياته في الدور الأول من بطولة دوري غرب آسيا بكرة السلة “وصل”، حيث خسر اللقاء أمام الحكمة صاحب الأرض بنتيجة كبيرة وصلت إلى101-58، واحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، وسيواجه الشرطة العراقي في الدور الثاني.

كما اختتم أهلي حلب الدوري المنتظم بكرة السلة بحلوله بالمركز السادس، حيث سيواجه فريق الكرامة في سلسلة مباريات الفاينال 6 المؤهل للفاينال فور.