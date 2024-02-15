انتخاب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مقرراً للجنة تصفية الاستعمار

انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالتزكية مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك مقرراً لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة المعروفة أيضاً باسم “لجنة تصفية الاستعمار” صباح اليوم.

وعبر الضحاك في كلمة أمام اللجنة بعد انتخابه عن الشكر والتقدير على الثقة الممنوحة من أعضاء “لجنة تصفية الاستعمار”، مؤكداً دعم سورية لجهود اللجنة ومواصلتها العمل لإنجاح ولايتها في دعم الشعوب المستعمرة وتمكينها من نيل حقوقها في الاستقلال وتقرير المصير.

يشار إلى أن اللجنة تم إنشاؤها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 27 من تشرين الثاني عام 1961، وتتولى النظر وتقديم المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.