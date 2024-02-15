أكدت أن جميع لقاحاتها آمنة وفعالة.. “الصحة” تشكل لجنة طبية لمعرفة السبب الدقيق لظهور آثار جانبية على طالبة تلقت لقاحاً

دمشق- تشرين

أوضحت وزارة الصحة أنه بعدما تم إبلاغها اليوم عن حالة اختلاج حدثت لطالبة في إحدى مدارس جديدة الفضل بعد تنفيذ وزارة التربية – مديرية الصحة المدرسية- لحملة لقاح روتينية لطلاب الصف السادس، فإنه فور ورود المعلومة تفقد وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش ووزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ومحافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران، المشفى التي تم إسعاف الطالبة إليها لمتابعة الواقع والتأكد من تقديم الاستجابة الإسعافية المناسبة.

مبينة أن وزارة التربية قد بدأت حملات اللقاح المدرسي في شهر تشرين الأول الماضي دون أي حالات مشابهة أو حالات تذكر.

وأشارت الصحة إلى تواجد عدد من الأهالي في المشفى بحالة هلع ويرغبون بالاطمئنان على أطفالهم الذين تلقوا اللقاح.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة أن جميع لقاحاتها آمنة وفعالة وموردة عن طريق المنظمات الدولية ومعتمدة منها، إلّا أنها أعلنت على الفور شكلت لجنة طبية باشرت عملها لمعرفة السبب الدقيق لظهور آثار جانبية للقاح.