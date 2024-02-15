نسور قاسيون يتقدمون مرتبتين في التصنيف الدولي للفيفا

تشرين- إبراهيم النمر:

تقدم منتخبنا الوطني الأول للرجال بكرة القدم مرتبتين على سلم التصنيف الدولي للمنتخبات لشهر شباط، الذي صدر اليوم وأصبح في المركز 89 عالمياً، بينما حافظ على مركزه الرابع عشر آسيوياً والثاني عشر عربياً.. وحصد 20.24 نقطة بفضل النتائج التي حققها في بطولة كأس آسيا وهي التعادل مع أوزبكستان والفوز على الهند والخسارة مع الكنغر الأسترالي في دور المجموعات ومن ثم التأهل للدور الثاني دور الـ 16 والخسارة بركلات الحظ الترجيحية أمام المنتخب الإيراني.

الفيفا يقر بتطور منتخبنا نسبياً من خلال التصنيف الذي يصدره..

منتخبنا تقدم مركزين بعد سنوات من التراجع ويؤكد أن التطور هو محدود وأن التقدم أكثر بحاجة لنتائج أهم وأكثر قيمة.

منتخب قطر المتوج بكأس آسيا تقدم 21 مركزاً والأردن الوصيف تقدم 16 مركزاً والعراق تقدم 5 مراكز، بينما اليابان تراجعت مركزاً واحداً وعمان تراجعت 6 مراكز لخروجها من الدور الأول والإمارات تراجعت 5 مراكز.

فالمنتخب الياباني يبقى الأول تصنيفاً على مستوى قارتنا الصفراء، وعالمياً بالمركز 18 ، يليه الإيراني بالمركز الـ 20، وكوريا الجنوبية في المركز 22، وأستراليا 23 وقطر 37، والسعودية 53 والعراق 59 وأوزبكستان 66 والامارات 69 ثم الأردن بالمركز 70.

وبالنسبة لعرب إفريقيا ما زالت المغرب بالمركز 12 عالمياً ومصر 36 وتونس 41 والجزائر 43، وبالنسبة للترتيب العالمي ما زالت الأرجنتين تحتفظ بالصدارة تليها فرنسا ثم إنكلترا.