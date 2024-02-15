في اجتماع لمؤسسة تكرير النفط… قدور يشدد على المضي في أتمتة المشتقات النفطية

دمشق – لمى سليمان:

شدد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية للمشتقات النفطية من خلال المضي في مشروع أتمتة المشتقات النفطية ابتداءً من المستودعات وحتى وصولها إلى المحطات والمستهلكين، وإنجاز نظام التتبع الإلكتروني “جي بي إس”، بهدف ضبط حركة التوزيع والحدّ من الهدر والفساد. مؤكداً ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية لمنع التجاوزات والمخالفات.

ودعا الوزير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع المؤسسة العامة لتكرير النفط و المشتقات النفطية، إلى التأكد من جهوزية الوحدات الإنتاجية والخطوط التكنولوجية للمصافي وإجراء أعمال الصيانة والتفتيش الفني للحفاظ على أمن المنشآت والعاملين، ورفع كفاءة الكادر الهندسي والفني، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية للمؤسسة، وتطوير أساليب العمل وجودة المخرجات والنتائج.

وأشار الوزير قدور إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية ووضع جداول زمنية لكل المشاريع والخطط المقررة لعام 2024. مؤكداً أهمية المتابعة الدقيقة وفقاً للجداول المحددة، بالإضافة إلى تأمين جاهزية محطات الوقود وإعادة تأهيل المستودعات للخطوط البترولية، وزيادة السعات التخزينية لضمان استمرارية توافر المشتقات النفطية للسوق.

وتركزت محاور الاجتماع على متابعة عمل المؤسسة العامة لتكرير النفط والمشتقات النفطية حول مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بأداء المؤسسة وتطويرها والجوانب التقنية والفنية المتعلقة بشركة محروقات ومصفاتي حمص وبانياس، إضافة إلى رؤية المؤسسة للعام الحالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمصافي وواقع المنشآت في شركة محروقات والخطط الإنتاجية والجارية والاستثمارية ومقترحات تطوير العمل وواقع السلامة المهنية في المؤسسة والشركات التابعة لها، كما تم استعراض مشاريع شركة محروقات والنشاط التكريري والإنتاجي والتسويقي في مصفاتي حمص وبانياس خلال عام 2024 .