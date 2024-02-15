التربية تناقش واقع عمل مركز خدمة المواطن

دمشق- دينا عبد:

ناقش وزير التربية محمد عامر المارديني خلال اجتماع عقد في وزارة التربية ضم المديرين المعنيين آلية عمل مركز خدمة المواطن في وزارة التربية وكيفية تنظيم المعاملات المقدمة وكافة القضايا المتعلقة بها ومهام العاملين في المركز.

مديرة مركز خدمة المواطن في وزارة التربية م. رويدا سليمان بيّنت في تصريح لـ”تشرين” أنّ المركز تمّ افتتاحه منذ العام الماضي، ولكن منذ أسبوعين طلب منا افتتاح (كوة) ضمن المركز هدفها تقديم طلبات المواطنين وتسهيل معاملاتهم من دون أن يضطر للدخول إلى عدة مكاتب في الوزارة؛ سواء كانت هذه المعاملة ردَّ أو توجيه المواطن إلى المكان الصحيح في مديرية التربية أو دوائر الوزارة، أما في حال كانت معاملة المواطن ضمن الوزارة فيقوم بتسليم الطلب في مركز خدمة المواطن ويحصل على وثيقة او إشعار من دون أن يدخل إلى الوزارة .

وأوضحت أنه خلال الاجتماع نوقشت الآلية وتمّ طلب دليل اجرائي واسترشادي من جميع المديريات، لحصر الخدمات المقدمة في كل مديرية مع طريقة وآلية المعاملة سواء كانت ثبوتيات، طريقة سير المعاملة، تبسيط المعاملة… الخ و بناء على ذلك سيتم منح تفويضات لمديري التربيه كي لا يضطر صاحب المعاملة السفر من المحافظة التي يقطن فيها إلى الوزارة(الإدارة المركزية).

بدورها مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية ناديا الجغصي بيّنت خلال الاجتماع أنه بناء على توجيهات الوزارة نقوم بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين بغية تخفيف عناء السفر عنهم، لافتة إلى أنه تم تجهيز مركز خدمة المواطن لتقديم الطلبات التي تعالج خلال يومين أو ثلاثة وسيتم تحديد ذلك عن طريق دليل إجرائي، مضيفة: كان هناك بعض الإشكالات مع المديرين المركزيين، ودعينا إلى اجتماع وطلبنا من كل مديرية في المحافظات إعداد ورقة عمل خاصة بها مع دليل إجرائي.

وبّينت الجغصي أنه سيتم تعميم الدليل على كل مديريات التربية فور صدوره، وسيوضع على موقع الوزارة ليساعد المراجعين أثناء تقديم الطلب الذي ينبغي أن يكون مرفقاً بجميع الوسائل المطلوبة لتتم معالجته خلال مدة محددة تحدد بالدليل الإجرائي.