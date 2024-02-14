صناعيو دمشق وريفها يطالبون بمنع استيراد أوجه الأحذية وتشميلها بضوابط مماثلة لاستيراد الأقمشة المصنرة

دمشق– ماجد مخيبر:

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري الاهتمام الحكومي والتشاركية بكل ما يتم طرحه من حلول لتذليل المشكلات التي تعترض العملية الإنتاجية، كما بيّن اهتمام وزارة الصناعة بموضوع أوجه الأحذية، حيث سيتم عقد عدة اجتماعات مع الصناعيين من كل المحافظات للوصول إلى صيغة توافقية تحمي المنتج المحلي وتعمل على استمرار العملية الإنتاجية وتوفير المواد الأولية المستوردة اللازمة لهذه الصناعة.

وخلال اجتماع موسع ضم صناعيي أوجه الأحذية مع صناعيي مهنة التريكو، أوضح أدهم الطباع نائب رئيس القطاع النسيجي أن الحلول يجب أن تلبي حاجة جميع الأطراف وتخدم المصلحة العامة لأن صناعة أوجه الأحذية وتنوع الموديلات وما يدخل فيها من مواد تشغل المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر كل حسب اختصاصه والمواد المتوافرة في السوق وأي قرار يجب أن يوضع بعناية.

وخلال الاجتماع عرض الصناعيون عدداً من المنتجات المحلية وتم مقارنتها مع مادة الأوجه المستوردة الجاهزة وقدموا شرحاً مفصلاً للمراحل الإنتاجية لإنتاج وجه الحذاء وما يدخل في صناعتها من مواد والمراحل الإنتاجية التي تشارك بها عدة ورشات صناعية للوصول إلى المنتج النهائي من ” تريكو و سيركولير” وعملية التصنيع “كالقص والخياطة والغوما وتركيب الشواطة ومرحلة الكبسون” إضافة إلى الهدر في مرحلة قص وتفصيل وجه الحذاء، كما بيّن رئيس اللجنة نزيه شموط أن القدرة الإنتاجية لآلة التريكو في حال عملها 24 ساعة هو 100 زوج من وجوه الأحذية.

كما أوضح الحضور أن صناعة التريكو هي صناعة موسمية وخارج الموسم تعمل مصانع التريكو على إنتاج أوجه الأحذية وغيرها من المواد المتممة لصناعة الأحذية، وعملية استيراد أوجه الأحذية ومنافسة المنتج المستورد من دون ضوابط يؤدي إلى توقف عمل شركات التريكو خارج موسم إنتاج الألبسة الشتوية.

وبناء على التداولات والنقاشات طالب الحضور بمنع استيراد أوجه الأحذية (تجارياً) وتشميل مادة أوجه الأحذية المستوردة بقرار مماثل لآلية عمل القرار 790 للعام 2021 بحيث يتم السماح للصناعيين المرخصين بصناعة الأحذية الكاملة باستيراد أوجه الأحذية حسب مخصصاتهم الصناعية بضوابط مماثلة لاستيراد الأقمشة المصنرة.

كما طالب المجتمعون بإدراج مادة أوجه الأحذية ضمن منصة الاستيراد كون مادة الخيط الداخلة في صناعتها هي مدرجة أساساً ضمن المنصة.