صندوق المعونة الاجتماعية يوافق على زيادة بقيمة 50% على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي

دمشق- تشرين

وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية المنضمين للمشروع من قوات الدفاع الشعبي بنسبة 50%.

وتشمل الزيادة جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي المنضمين إلى المشروع من نسبة 40% وما فوق، على أن تطبّق هذه الزيادة بدءاً من تعويضات شهر آذار القادم، لتصبح على الشكل التالي:

420 ألف ليرة لجرحى العجز التام ( 80-100 % ).

390 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام ( 70-79% ).

300 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي ( 40-69 % ).

وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 8 لعام 2024 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي، وشملت حينها جرحى الجيش والقوات المسلحة.

في سياق آخر أجرى مجلس إدارة الصندوق مراجعة وتقييماً لمجمل برامج الدعم التي يقدمها، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير وتعزيز هذه البرامج لتقوم بدورها بكل كفاءة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها ودعم الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وفق معايير محددة وقاعدة معلومات وبيانات دقيقة.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومدير الصندوق.