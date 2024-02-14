مئة ليرة بدل خدمات لصالح معتمدي بيع  الخبز المرخصين أصولا والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز

دمشق- زهير المحمد

كشف عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التموين بمحافظة دمشق قيس رمضان في تصريح لـ”تشرين”، بأن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة أصدرت منذ قليل قراراً باستيفاء عمولة قدرها مئة ليرة فقط، وهي عبارة عن 50 ليرة أجور نقل و50 ليرة بدل خدمات لصالح معتمدي بيع مادة الخبز المرخصين أصولاً، والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز، تضاف إلى سعر الربطة المعتمد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.