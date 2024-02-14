انخفاض حرارة الجسم دون 35.8 درجة يؤدي إلى فقر الدم والسكري وأمراض أخرى

تشرين:

يعود سبب انخفاض حرارة الجسم إما للتعرُّض لظروف الطقس البارد أو المياه الباردة أو التعرض المطول لأي بيئة أكثر برودة من الجسم، ودرجة حرارة الجسم التي تكون دون 35.8 درجة مئوية تؤدي إلى فقر الدم أو داء السكري أو أمراض أخرى.

ووفقاً للطبيب «دميتري دولغوشيف» اختصاصي أمراض القلب والطبيبة الدكتورة «يوليا زاكييفا» اختصاصية الأمراض الصدرية، يمكن أن تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 35.5 و37.4 درجة مئوية، وتعد درجة الحرارة أقل من 35.8 درجة منخفضة.

ومن بين الأمراض التي يمكن أن تسبب انخفاض درجة الحرارة: فقر الدم «انخفاض الهيموغلوبين»، داء السكري، أو انخفاض مستوى السكر في الدم، قصور الغدة الدرقية «نقص هرمونات الغدة الدرقية»، قصور الغدة الكظرية ومتلازمة الوهن، ويحدث اضطراب في مركز التنظيم الحراري في الدماغ «تحت المهاد» مع الاكتئاب والعدوى الفيروسية والتسمم والصدمات، كما يمكن أن يخفض تناول بعض الأدوية درجة حرارة الجسم، بما فيها مضادات الذهان والحبوب المنومة وأدوية ضغط الدم.

كما أن الشروط الأساسية لانخفاض درجة الحرارة هي فقدان الوعي، الإصابة، عدم الحركة فترة طويلة، انخفاض مستوى السكر في الدم، التشنجات، الجلطة الدماغية، التسمم، الالتهابات الشديدة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، فقد يكون انخفاض درجة حرارة الجسم أمراً طبيعياً لأن حركتهم محدودة، كما أن سرعة عملية التمثيل الغذائي لديهم منخفضة، ويمكن للطبيب فقط تقييم ما إذا كان انخفاض درجة حرارة جسمهم يهدد صحتهم وحياتهم أم لا.