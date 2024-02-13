مذكرة تفاهم بين “الضرائب والرسوم” وبنك قطر الوطني – سورية لسداد الضرائب عبر الدفع الإلكتروني

دمشق- ماجد مخيبر:

وقعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر الوطني- سورية، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني (المتوفرة لدى البنك) للمتعاملين الحاصلين على بطاقات مصرفية والراغبين في تسديد الضرائب والرسوم والذمم المالية المترتبة عليهم من خلال قنوات وأدوات الدفع الإلكتروني التي سيوفرها البنك وفق ضوابط الخدمات المصرفية الإلكترونية الصادرة عن الجهات الوصائية.

وياتي توقيع هذه المذكرة ضمن خطة عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتبسيط الإجراءات والتوجه نحو أدوات الدفع الالكتروني لدفع الضرائب والرسوم المترتبة على المكلفين، ولتقديم أفضل الخدمات لهم بأبسط الوسائل الممكنة، وضمن عمليات أتمتة أعمال الإدارة الضريبية.

كما ذكرت الادارة الضريبية السادة المكلفين بإمكانية تسديد التزاماتهم الضريبية عبر حساباتها المصرفية لدى المصارف العاملة على أرقام الحسابات الموجودة على موقعها: /http://www.syriantax.gov.sy