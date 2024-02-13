اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال الاتحاد في بيان أوردته وكالة وفا اليوم: إن قوات الاحتلال تصعد من جرائمها بحق الصحفيين في القطاع المنكوب والتي كان أحدثها استهداف صحفيين اثنين ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، معرباً عن تضامنه الكامل مع الصحفيين والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني.

وكان المكتب الإعلامي في غزة أكد في وقت سابق اليوم أن 126 صحفياً وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في الـ 7 من تشرين الأول الماضي، إضافة إلى اعتقال 10 صحفيين وإصابة العديد منهم، مبيناً أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال.