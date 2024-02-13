بطلنا المحمد للرياضات الخاصة يتوج بذهبية بطولة فزاع الدولية بالإمارات

تشرين- حاتم شحادة:

حقق لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة محمد خالد محمد الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الكرة الحديدية F57 في بطولة كأس العالم (فزاع 2024) للرياضات الخاصة في الإمارات.

وأوضح محمد في تصريح لـ”تشرين” أن المسابقة شهدت مشاركة 10 لاعبين حيث تفوق على لاعب تايلندي حل ثانياً ولاعب سعودي حل في المركز الثالث.

ولفت محمد إلى أنه سيشارك في مسابقة رمي الرمح غداً الأربعاء برفقة اللاعب علاء عبد السلام.

كما نوه بالمستوى القوي الذي تشهده البطولة باعتبارها أحد المسارات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يشار إلى أن منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 في نسختها الـ 15 تشهد مشاركة 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة، يتنافسون على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتأتي مشاركتنا في بطولة فزاع الدولية بعد تحقيق رياضيينا 6 ميداليات متنوعة للرياضات الخاصة في لقاء خورفكان الدولي.

وظفر علاء عبد السلام بذهبيتي دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح تصنيف 53 ومحمد خالد محمد بذهبيتي دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح تصنيف 57 وخليل محمود ببرونزيتي دفع الكرة الحديدية ورمي القرص تصنيف 57.