وزير التجارة الداخلية يلتقي وزير الخارجية الليبي ووفداً مرافقاً

تشرين:

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي خلال لقائه اليوم عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي ويوسف إبراهيم العقوري رئيس لجنة الخارجية للبرلمان الليبي والوفد المرافق، آليات ووسائل النهوض بعلاقات البلدين وتعزيزها باتجاه أفق جديد من التعاون الفعال والمثمر على المستويات كافة، ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

ولفت الوزير علي إلى مقومات العمل المشترك بين البلدين، والمعززات الكثيرة التي يمكن أن تفضي إلى نتائج طيبة بالنسبة لاقتصاد البلدين، ولاسيما العمق والرسوخ والبعد التاريخي الذي يميز العلاقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن ثمة آفاق حقيقية ورحبة تتيح الارتقاء بهذه العلاقات أكثر وأكثر.

وشدد الوزير على ضرورة تنظيم وتفعيل مسارات العمل من خلال مذكرات تفاهم ثنائية، وإقامة معارض للمنتجات السورية بكافة أنواعها زراعية كانت أم صناعية في ليبيا لما تتمتع الصناعة السورية من تنوع شامل، إضافة إلى الجودة والعراقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد الوزير أن سورية حكومةً وشعباً تشرع أبوابها دوماً لاستقبال الأشقاء، وتعزيز آفاق التعاون معهم في كافة المجالات، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق ذلك وتسخير الطاقات كلها لدفع عجلة العمل المشترك.

من جانبه أكد الحويج الاستعداد الكامل للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتجسيدها بحركة اقتصادية تدعم البلدين الشقيقين، وخاصة في ظل الظروف التي مر بها البلدان منوهاً بمواقف سورية العروبة تجاه كافة الأشقاء العرب.

بدوره أكد العقوري الحرص على التعاون الحقيقي مع الجانب السوري في كافة المجالات، ولا سيما التبادل التجاري والتنسيق لزيارات وشراكة على كافة المستويات لكي يتم تجسيد فكرة شعب واحد في بلدين تعرضا لتحديات مشتركة واليوم يتعافيان.

حضر اللقاء كل من أعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب الدكتور نضال عمار و زين عباس وبشار مطلق وخالد الدرويش.