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وزير التجارة الداخلية يلتقي سفير سيريلانكا بدمشق.. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

دمشق – تشرين:

التقى محسن عبد الكريم علي، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كابيلا جاياويرا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الجمهورية العربية السورية والدكتور محمد مسلم الدروبي القنصل الفخري السريلانكي في سورية.
وتمحور اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة حول سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات وخصوصاً التجارية بين البلدين بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.
ولفت الوزير علي إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكداً أهمية الاستمرار في تطويرها وتعزيزها على مختلف الصعد، بما يضمن تجاوز التحديات الراهنة في عالم بات يحتاج للشراكات الفاعلة والتكتلات الاقتصادية التي تحقق التكامل الحقيقي في كافة المسارات التنموية الحقيقية.
وعبّر السفير جايوايرا عن سعادته بزيارة سورية وتعيينه سفيراً، مؤكداً استعداده للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والشعبي بين البلدين.
ونوه السفير بالمواقف السورية تجاه الشعب السريلانكي على مدى سنين طويلة على كافة الصعد، مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان وجهات النظر حول الأوضاع على الساحة الدولية.

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