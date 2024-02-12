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المقداد يبحث مع وفد برلماني ليبي العلاقات الثنائية وتعزيز العمل العربي المشترك

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بعد ظهر اليوم وفداً برلمانياً ليبياً برئاسة يوسف إبراهيم العقوري رئيس لجنة الخارجية للبرلمان الليبي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، مجددين إدانتهما للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ومؤكدين في هذا الصدد دعمهما التام لصمود المقاومة الفلسطينية بوجه الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على المواطنين الأبرياء.

وأكد الوزير المقداد على دعم الجمهورية العربية السورية التام لوحدة واستقلال وسيادة ليبيا، مبيناً عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين، كما شدد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة، مشيراً إلى أهمية ودور العمل البرلماني في تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين، والإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

من جهته أكد العقوري ضرورة إدانة الاعتداءات الصهيونية على سورية، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مشيداً بصمودها في محاربتها الإرهاب نيابةً عن العالم.

وأشار إلى الدور المحوري العروبي التاريخي للجمهورية العربية السورية، موضحاً أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما في ذلك من مصلحة مشتركة لشعبي البلدين، ومؤكداً استعداد ليبيا لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لسورية.

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