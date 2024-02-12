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الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة غوردون في الصومال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف قاعدة غوردون في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة يوم أمس، وأسفر عن سقوط عدد من منتسبي القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين أثناء أدائهم لمهام تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وتقدمت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم بخالص تعازيها ومواساتها لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط بحريني وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لاعتداء إرهابي في جمهورية الصومال.

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