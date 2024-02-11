سلطنة عُمان تحذر من مخاطر اقتحام الاحتلال مدينة رفح: يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي

حذرت سلطنة عُمان من مخاطر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العُزّل، النازحين من شمال قطاع غزة من جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية على أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي رفح يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة.

وجددت الوزارة دعوة سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني الكيان الإسرائيلي عن غطرسته، ودفعه لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كل أنحاء قطاع غزة، كما شددت على ضرورة تحميل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة من استهدافه المدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.