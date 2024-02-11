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سأخرج من المواضيع الاجتماعية الناقدة والمونولوج.. محمد خير الجراح في صدد إصدار ألبوم غنائي قريباً

دمشق – ميسون شباني:

بسيطة كتير القصّة ما بدّها تفكير
الكبير بيضلّ كبير و الصغير بيضل صغير
أنا عامَلت كلّ الناس بالمنيح
عملت بأصلي حتّى ضميري يستريح
الغلطوا بحقي.. ما حطيتن ببالي
ويا جبَل ما يهزّك ريح
بهذه الكلمات أعلن الفنان محمد خير الجراح عبر قناته الخاصة على اليوتيوب مؤخراً عن إطلاق أغنية اجتماعية بعنوان “بسيطة” من كلمات و ألحان فتحي الجراح.
عن جديد ما يقدمه، أكد الفنان الجراح لـ”تشرين” أن في جعبته العديد من المواضيع المتنوعة التي يتم التحضير لها، والتي سيتم طرحها في فترات قادمة، منها حفلات وعروض مسرحية وحفلات فنية أو حتى فيديو كليبات، ولكن الظروف في الفترة الماضية لم تسعفنا لتقديم ذلك، والآن شعرنا بضرورة البدء بإطلاق هذه المشاريع إلى النور بتنوعها، وهناك مجموعة من الأغاني تم التعاون فيها مع عدد من الفنانين وكتاب الأغاني والملحنين، إضافة إلى أن هناك أشياء جديدة سأبدأ بها منها؛ أغاني الطرب الخفيف والأغاني العاطفية والإنسانية، ولن أكتفي بالمواضيع الاجتماعية الناقدة أو المونولوج.
عن هذه الخطوة نحو الغناء يقول الجراح: الذي شجعني على دخول عالم الغناء هو الفنان الراحل صفوح شغالة، الذي أرسل لي أغنية قبل وفاته وسجلتها حالياً وهي قيد الإصدار والتوزيع قريباً، وهي بعنوان “وعّي” وطالبني الراحل بضرورة الخروج من دائرة المونولوج، إضافة إلى تشجيع الفنان فتحي الجراح والذي تشاركنا معاً في أغنيتين آخرها “وعد الرجال”..

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