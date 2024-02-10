على حساب الأردن.. قطر تتوّج بلقب أمم آسيا

تشرين- إبراهيم النمر:

توج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل في الدوحة.

وسجل أهداف منتخب قطر الثلاثة، اللاعب أكرم عفيف، من خلال ثلاث ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل هدف الأردن الوحيد اللاعب يزن النعيمات.

وخاض المنتخبان القطري والأردني مساء اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل، بصافرة الحكم الصيني ما نينغ، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.

ووصل منتخب “النشامى” إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، فيما تأهل “العنابي” القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.

وصل “النشامى” إلى الدور النهائي بعدما تأهل كأفضل ثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، حيث فاز على ماليزيا برباعية نظيفة وتعادل مع كوريا 2-2 ثم خسر أمام البحرين 0-1.

وفي دور الـ 16 فاز الأردن على العراق 3-2، وبعدها هزم طاجكستان بهدف نظيف، ثم هزم كوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين.

من جهته، بلغ المنتخب القطري المباراة النهائية بعدما تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، حيث فاز على لبنان بثلاثية نظيفة وطاجكستان والصين بهدف نظيف.

وفي دور الستة عشر فاز على فلسطين بنتيجة 2-1، ثم اجتاز أوزبكستان بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يهزم إيران بمباراة دراماتيكية 3-2.