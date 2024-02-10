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ذهبيتان وفضية اليوم للرباع السوري معن أسعد في بطولة آسيا لرفع الأثقال

أضاف الرباع السوري معن أسعد ميداليتين جديدتين (ذهبية وفضية) إلى رصيده ببطولة آسيا المقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
ونال أسعد الميدالية الفضية برفعة الخطف بعد أن رفع 192 كغ، كما أحرز ذهبية المجموع.
وكان أسعد أحرز ذهبية النتر في وقت سابق اليوم بعد أن رفع 252 كغ.
رئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ بين أن الرباع أسعد قدم كعادته مستوى مهارياً ملفتاً، وتمكن من تحطيم الرقم الآسيوي برفعة النتر، حيث كان الرقم السابق بهذه الرفعة 250 كغ، متوقعاً مزيداً من التألق للرباع أسعد في استحقاقاته القادمة.

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