المهندس عرنوس يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية

تشرين

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل قروض شراء الجرارات الزراعية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الجديدة بمختلف أحجامها وملحقاتها وذلك حصراً للفلاحين والمزارعين والواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية بغية تأمين الجرارات للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية.

كما وافق المهندس عرنوس على التوصية المتضمنة تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للقطاعين العام والخاص ولكافة الشركات الأجنبية المعتمدة في سورية لتوريد مادة بذار البطاطا لهذا الموسم فقط، حرصاً على توريد ما أمكن من البذار لتغطية حاجة السوق المحلية، وتشجيعاً لدخول أكبر كمية ممكنة من بذار البطاطا قبل فترة الزراعة وتأمين حاجة الخطة الزراعية.

وتمت الموافقة أيضاً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على عدد من العقود المبرمة لتقديم مستلزمات طبية وأدوية ومستهلكات التخدير (بند قثطرة قلبية) بقيمة نحو 35 مليار ليرة سورية لزوم القطاع الصحي العام، وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.