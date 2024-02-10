الكرامة يقابل الفتوة على أمل الفوز وتغيير مركزه في الدوري الممتاز

تشرين- سامر اللمع:

تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم لمرحلة الإياب بلقاء مهم وفيه الفتوة المتصدر بـ27 نقطة يستقبل الكرامة الذي تراجع للمركز العاشر بعد نتائج الأمس بـ14 نقطة.

أيمن الحكيم مدرب الآزوري شدد على أهمية الفوز اليوم لتوسيع فارق النقاط بينهم وبين أقرب منافسيه، ولا سيما بعد فوز حيتان حطين على الوحدة بهدفين لهدف في ملعب الجلاء بدمشق وهو الملعب نفسه الذي ستقام عليه مباراة اليوم وقد قلص الفارق مع الفتوة إلى 4 نقاط فقط.

بدوره الكرامة أنهى مرحلة الذهاب بـ14 نقطة تاسعاً مسجلاً 3 انتصارات ومثلها خسارات و5 تعادلات، حيث سجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكهم أكثر منها بهدف.

طارق جبان مدرب الكرامة بعد تلقيه خسارة من فريق مغمور في مسابقة كأس الجمهورية وخروجه منها آثر تقديم استقالته، لكن إدارة النسور قابلتها بالرفض وأصرت على إكماله المهمة حتى انتهاء مادة عقده.

الجبان أكد لـ”تشرين” أن لقاء اليوم صعب جداً وليس سهلاً، فأنت تقابل المتصدر الذي يسعى لتعزيز موقعه ونحن نسعى الخروج من دائرة المنافسة مع الفرق المتأخرة في الترتيب، فنتائجنا لا تدل على ترتيبنا الحقيقي.

وتابع الجبان: نحن بحاجة ماسة لنقاط اللقاء، وهذا صعب وليس مستحيلاً ولاعبونا جاهزون لذلك، مع العلم بأننا درسنا نقاط قوة وضعف الفتوة وسنعمل عليها.

يشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى بنتيجة إيجابية بهدف لمثله، حيث سجل للفتوة عبد الرحمن الحسين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع والكرامة جهاد بسمار في د45.